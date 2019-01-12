Время в Ереване: 11:07:36,   12 Январь

Замминистра культуры: причина аварийного состояния здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении» — вырытый котлован для подземной автостоянки


Проект укрепления  стен  здания детской  филармонии «Маленькие  певцы Армении», расшатанного после  рытья  котлована не был представлен в  Минкультуры.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал замминистра  культуры РА  Тигран  Галстян.

По его словам,  причина аварийного состояния здания детской  филармонии «Маленькие  певцы Армении» — вырытый  котлован для  подземной автостоянки. 

«Разрешение  на строительство автостоянки дала мэрия, когда  ее главой был    Тарон  Маркарян, поэтому  правопреемником и ответственным за аварийное  состояние  здания  является нынешняя мэрия. Непонятны  обвинения  Минкульта  со  стороны  Артура  Месчяна, в  то время как  МК  сделало все  возможное  и невозможное, чтобы  избежать подобной  ситуации», - сказал Галстян.

Как  утверждает замминистра, в  августе 2018г. Минкульт обратился  в прокуратуру относительно состояния  памятника архитектуры. Было возбуждено уголовное  дело.  Тигран  Галстян надеется, что виновные будут наказаны.

 

 

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации