Замминистра культуры: причина аварийного состояния здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении» — вырытый котлован для подземной автостоянки

Проект укрепления стен здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении», расшатанного после рытья котлована не был представлен в Минкультуры.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал замминистра культуры РА Тигран Галстян.

По его словам, причина аварийного состояния здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении» — вырытый котлован для подземной автостоянки.

«Разрешение на строительство автостоянки дала мэрия, когда ее главой был Тарон Маркарян, поэтому правопреемником и ответственным за аварийное состояние здания является нынешняя мэрия. Непонятны обвинения Минкульта со стороны Артура Месчяна, в то время как МК сделало все возможное и невозможное, чтобы избежать подобной ситуации», - сказал Галстян.

Как утверждает замминистра, в августе 2018г. Минкульт обратился в прокуратуру относительно состояния памятника архитектуры. Было возбуждено уголовное дело. Тигран Галстян надеется, что виновные будут наказаны.