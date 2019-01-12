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Лыжники завоевали золотые медали в Ливане


Два  представителя  Национальной  сборной  Армении завоевали золотые  медали в  Ливане.

Как передает Арменпресс, Катя  Галстян (Ашоцк) и Тадевос Погосян (Ашоцк) стали победителями гонки соответственно  на 5 и 10 км вольным стилем на розыгрыше  Кубка развивающихся стран в  Ливане.

В  соревнованиях участвовали 23 спортсмена  из 23 стран.

Рейтинговый  результат Кати  Галстян - 110,50 очков  стал лучшим  в  ее спортивной  карьере.




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