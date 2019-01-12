Лыжники завоевали золотые медали в Ливане
Два представителя Национальной сборной Армении завоевали золотые медали в Ливане.
Как передает Арменпресс, Катя Галстян (Ашоцк) и Тадевос Погосян (Ашоцк) стали победителями гонки соответственно на 5 и 10 км вольным стилем на розыгрыше Кубка развивающихся стран в Ливане.
В соревнованиях участвовали 23 спортсмена из 23 стран.
Рейтинговый результат Кати Галстян - 110,50 очков стал лучшим в ее спортивной карьере.
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