За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 10 и 11 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случай преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 15 случаев приобретения имущества заведомо добытого преступным путем, 12 случаев кражи личного имущества, 7 случаев причинения телесных повреждений, по 4 случая мошенничества и побоев, по 3 случая похищения человека и незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, по 2 случая присвоения или растраты и невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, по 1 случаю грабежа, квартирной кражи, злоупотребления должностными полномочиями и антиконкурентной деятельности.

Обнаружены 3 лиц, находящихся в розыске, еще 5 явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 9 случаев кражи личного имущества и 1 случай мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.