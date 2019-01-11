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В республике отмечен случай смерти от вируса H1N1


В  республике  отмечен случай  смерти в  результате  вирусаH1N1.

Как  передает Арменпресс, гендиректор национального центра контроля  и профилактики заболеваний МЗ РА АртаваздВанян в  беседе с журналистами сказал,  что у  умершей  женщины  были  и другие  болезни.

Что касается смерти  ребенка в  МЦ «Арабкир», Ванян отметил: у ребенка вообще  не  было вирусного заболевания.

«Будут проведены  сложные  анатомические  исследования, и мы  сможем установить причину  смерти», - сказал он.




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