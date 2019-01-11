В республике отмечен случай смерти от вируса H1N1

В республике отмечен случай смерти в результате вирусаH1N1.

Как передает Арменпресс, гендиректор национального центра контроля и профилактики заболеваний МЗ РА АртаваздВанян в беседе с журналистами сказал, что у умершей женщины были и другие болезни.

Что касается смерти ребенка в МЦ «Арабкир», Ванян отметил: у ребенка вообще не было вирусного заболевания.

«Будут проведены сложные анатомические исследования, и мы сможем установить причину смерти», - сказал он.