Число кандидатов на пост генсека Совета Европы пополнилось двумя женщинами

В Страсбурге окончательно определились с кандидатами на пост генсека Совета Европы. В последний момент было внесено еще два кандидата, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне число кандидатов составляло два человека: министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Один из собеседников агентства в Совете Европы рассказала, что 10 января - последний срок подачи кандидатов. Другой собеседник отметил, что "теоретически может быть еще кто-то по кандидатам, но маловероятно".

Вместе с тем, по данным РИА Новости, за несколько часов до "дедлайна" по предоставлению кандидатур, были поданы еще два претендента: глава хорватского МИД Мария Пейчинович-Бурич и греческий политик Дора Бакоянни.

Мария Пейчинович-Бурич является известным хорватским политическим и государственным деятелем. По образованию экономист. Занимает пост вице-премьера и министра иностранных и европейских дел. В прошлом году она в течение полугода возглавляла уставной орган Совет Европы - комитет министров иностранных дел.

Дора Бакоянни - известный греческий политический деятель. Работала в различных министерствах. В 1989 году её мужа журналиста и политического деятеля - Павлоса Бакоянниса убили террористы из леворадикальной организации "17 ноября". В следующем году, когда её отец Константинос Мицотакис был избран премьер-министром Греции, стала руководительницей офиса своего отца, а впоследствии министром культуры. В 2002 году стала первой женщиной — мэром Афин, и в этом качестве принимала гостей Олимпиады-2004. В 2006—2009 году являлась министром иностранных дел.

Сейчас пост генсека занимает норвежец Турбьерн Ягланд.