Число вызовов "Скорой помощи" в Ереване за этот год, по сравнению с тем же периодом прошлого, возросло.

С 31 декабря 2018 года по 7 января 2019 года служба "Скорой помощи" в Ереване приняла 7065 вызовов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в пятницу сказала директор ЗАО "Скорая помощь" Тагуи Степанян.



"Это на 486 больше вызовов, поступивших в службу за аналогичный период прошлого года", - подчеркнула она.



По ее словам, в отмеченный период было госпитализировано 1333 больных, что на 9,3% больше показателя прошлого года, при этом на 24,9% возросло также количество вызовов к детям.

"Зарегистрировано 847 вызовов к детям, было госпитализировано 250 детей. В аналогичный период прошлого года количество вызовов составило 636, а случаев госпитализации детей - 189", - сказала Степанян.

"За данный период количество вызовов из-за ОРВИ составило 874, что на 23,3% больше, чем за прошлые новогодние праздники", - подчеркнула она.Степанян проинформировала, что в течение всего 2018 года "Скорая помощь" приняла 247 тыс. 883 вызова, а в больницы было доставлено 54 тыс. 106 больных. "Число вызовов в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 13 тыс. 210", - добавила она.Директор службы отметила, что за новогодние праздники в "Скорую помощь" обращались, в основном, из-за ОРВИ и гриппа, было незначительное количество сердечно-сосудистых заболеваний, травм, причем, не было зарегистрировано ни одного случая отравления.