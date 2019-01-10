В Греции запретили митинги в день визита Меркель

Полиция Греции запретила проводить в Афинах митинги в день визита канцлера Германии Ангелы Меркель, левые партии намерены провести марш, несмотря на запрет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Меркель в четверг вечером прилетает в Афины с двухдневным визитом, первым за четыре года. В четверг она проведет переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Левые и ультраправые партии заявили, что проведут митинги протеста против визита канцлера Германии.

Полиция Греции запретила проводить какие-либо митинги и шествия в центре Афин и там, где будет находиться Меркель.

"Во время визита в нашу страну канцлера Федеративной Республики Германии г-жи Ангелы Меркель по соображениям общественного порядка и безопасности не разрешается проводить любые публичные сборы на открытом воздухе или шествия", - говорится в заявлении полиции.

Ограничения будут действовать до 16.00 местного времени (17.00 мск) пятницы.

Левая партия "Народное единство" ("Лаики энотита", ЛАЭ) сравнила запрет на митинги с немецкой оккупацией и отказалась выполнять его.

"Меркель нежелательна в Греции, потому что она не признает и не возвращает международно признанный оккупационный кредит и украденные культурные ценности. Потому что она отказывается выплачивать репарации и компенсации от великих бедствий, вызванных немецкой нацистской войной, немецко-фашистской оккупацией и зверствами в нашей стране", - говорится в заявлении лидера партии Панайотиса Лафазаниса.