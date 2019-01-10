Давид Ананян дал разъяснения о контрабандном ввозе помидоров из Турции в Армению — борьба будет жесткой

Налоговые нововведения, осуществленные летом 2018г., согласно которым разрешенное количество в составе багажа физических лиц был увеличен до 50 кг, способствовали контрабандному ввозу томатов из Турции.

Об этом после заседания правительства заявил журналистам глава Комитета по госдоходам Давид Ананян.

«Партиями по 50 кг в Армению контрабандным путем ввезено довольно большое количество томатов. Информации у нас не по одной простой причине – они не проходили процедуру оформления на таможне. Во многих случаях 10-20-тонные фуры проходили через нейтральную зону между Грузией и Арменией, разгружались, и люди партиями по 50 кг ввозили их в Армению. И во многих случаях мы не имели возможности проконтролировать процесс», - как передает Арменпресс, сказал Давид Ананян.

Он сообщил, что из-за того, что с 1 января 2019г. изменились правила ЕАЭС и максимальный объем груза установлен до 25 кг, а максимальная цена – 500 евро, правительство обсудило этот вопрос, и после принятия соответствующего решения начнется жесткая борьба.

«Поднимая разрешимый порог веса багажа, мы хотели помочь населению, чтобы оно могло импортировать больше багажа для своих бытовых нужд», - сказал Ананян.