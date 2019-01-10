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Судья по делу Роберта Кочаряна объявила о самоотводе


Судья Ереванского суда общей юрисдикции  Нелли Багдасарян объявила  о самоотводе по делу  Роберта  Кочаряна.

Как передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна  Арам Орбелян.

«Основания неизвестны. Сегодня в конце дня решения будут переданы сторонам, после чего мы сможем дать свои оценки», - заявил  Арам Орбелян.

9 января прокурор и следователь представили самоотвод председательствующему  судье. Основанием для  этого стало то обстоятельство, что этот же судья ранее объявил самоотвод по делу  другого фигуранта, обвиняемого по делу  1 марта, ссылаясь на то, что между  их семьями дружеские  связи.

Суд  общей юрисдикции рассматривал  ходатайство адвокатов относительно замены ареста,   принятого  ранее в  качестве  меры  пресечения     в  отношении Роберта  Кочаряна,   на освобождение  под залог.  Ходатайство о признании  применения освобождения  под залог позволительным адвокаты  второго президента  представили еще 26 декабря.




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