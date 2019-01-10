Судья по делу Роберта Кочаряна объявила о самоотводе
Судья Ереванского суда общей юрисдикции Нелли Багдасарян объявила о самоотводе по делу Роберта Кочаряна.
Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна Арам Орбелян.
«Основания неизвестны. Сегодня в конце дня решения будут переданы сторонам, после чего мы сможем дать свои оценки», - заявил Арам Орбелян.
9 января прокурор и следователь представили самоотвод председательствующему судье. Основанием для этого стало то обстоятельство, что этот же судья ранее объявил самоотвод по делу другого фигуранта, обвиняемого по делу 1 марта, ссылаясь на то, что между их семьями дружеские связи.
Суд общей юрисдикции рассматривал ходатайство адвокатов относительно замены ареста, принятого ранее в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, на освобождение под залог. Ходатайство о признании применения освобождения под залог позволительным адвокаты второго президента представили еще 26 декабря.