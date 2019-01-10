СМИ подсчитали, сколько может получить жена владельца Amazon после развода

Супруга основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после развода может стать самой богатой женщиной в мире, получив состояние в размере 69 миллиардов долларов, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Джеффа Безоса, по данным Bloomberg, оценивается в 137 миллиардов долларов. Forbes, в свою очередь, оценивает его состояние в 150 миллиардов долларов. При этом основатель Amazon и представители его компании пока никак не прокомментировали возможный раздел финансовых активов супругов, включая 16-процентную долю бизнесмена в компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Однако без соглашения, по которому раздел будет производиться на других условиях, активы супругов, скорее всего, будут просто поделены на равные части, сообщает агентство со ссылкой на мнение нью-йоркских юристов.

Таким образом, после развода с основателем Amazon Маккензи может стать самой богатой женщиной в мире с состоянием приблизительно в 69 миллиардов долларов, отмечает издание. На данный момент самой богатой женщиной в мире является Франсуаза Беттенкур Майерс, которая приходится внучкой основателю производителя косметики L'Oreal и владеет состоянием в размере 45,6 миллиарда долларов.

Ранее глава компании Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе, сообщение было размещено в Twitter-аккаунте предпринимателя.