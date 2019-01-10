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Армения осуществляет европейскую программу по охране кавказского барса


Министерство экологии Армении и Министерство по охране природы и климата ОАЭ подпишут меморандум о размножении животных. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал и.о. министра экологии Армении Эрик Григорян, отвечая на вопрос и.о. премьер-министра Армении Никол Пашиняна о восстановлении фауны Хосровского заповедника, в частности, популяции кавказского барса.

По его словам, Министерство экологии Армении и Министерство по охране природы и климата ОАЭ уже провели работу в этом направлении, а наличие в экосфере Хосровского заповедника популяции кавказского барса говорит о достаточно сформировавшейся экосистеме.

Как сказал и.о. министра экологии Армении Эрик Григорян, особенно важна роль Армении в восстановлении популяции кавказского барса, поскольку это последний крупный представитель семейства кошачьих в регионе.

2019 год объявлен годом кавказского барса, решение об этом правительство Армении приняло в декабре 2018-го года.


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