Фан-клуб «Первый армянский фронт» признал лучшим футболистом прошлого года полузащитника сборной Армении Маркоса Пизелли.

Как передает «Арменпресс», подводя итоги года, ФАФ («Первый армянский фронт») собрал поклонников, представителей Федерации футбола Армении, некоторых игроков сборной Армении.

С приветствием выступил зампредседателя Федерации футбола Армении Армен Меликбекян, подчеркнув, что самым главным бенефициаром футбола является болельщик, и всеобщим единением армянский футбол должен достичь новых вершин.

Особый приз ФАФ получил ворвавшийся на поле с флагом Арцаха во время матча «Арсенал»-«Карабах» Спартак Адамян.

Маркос Пизелли удостоился приза «Симпатии ФАФ», он приветствовал собравшихся через Skype из Бразилии, высказавшись о своих теплых чувствах к Армении и пообещав показать свою лучшую игру на поле.