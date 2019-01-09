Сирийские курды заявили о задержании восьми боевиков ИГ

Силы самообороны сирийских курдов (YPG) заявили о задержании в Сирии восьми боевиков террористической организации "Исламское государство", среди которых уроженцы РФ, США, Германии, Украины, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщается на сайте YPG.

"Восемь террористов ДАИШ американского, российского, украинского, немецкого, казахского, таджикского и узбекского происхождения захвачены в ходе операции нашей группы специального назначения 6 и 7 января", - как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении сил самообороны.

По данным YPG, "группа террористов разных национальностей" планировала нападения на гражданских лиц с целью "замедлить продвижение" сил самообороны в районе города Хаджин. Среди задержанных, как указывает YPG, два уроженца Узбекистана, один гражданин Таджикистана, один – Казахстана, украинец Аскар Зарманбетов (Askar Zarmanbetov), россиянин Бимураев Бегджан (Bimuraev Begjan), американец Сулай Ноа Су (Soulay Noah Su), немец Лукас Гласс (Lucas Glaß).

В понедельник арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили, что задержали пятерых иностранных боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, в том числе некоего Александра Бекмирзаева из Дублина.

SDF с сентября ведут операцию против ИГ в последнем форпосте боевиков в районе города Хаджин. Международная коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам SDF в борьбе с ИГ. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил, что американские войска будут выведены из Сирии. США располагали примерно 2 тысячами военнослужащих, которые находились на сирийской территории без санкции правительства страны.