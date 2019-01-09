Международная правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Баку "немедленно и безусловно" освободить блогера Мехмана Гусейнова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в заявлении организации отмечается, что по новом обвинению блогеру грозит тюремное заключения до 7 лет.

Amnesty İnternational также обеспокоена серьезной угрозой здоровью Гусейнова из-за проводимой им голодовки.

Блогер вот уже 15 суток проводит голодовку в тюрьме, протестуя против сфальсифицированного обвинения в избиении надзирателя колонии.