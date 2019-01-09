Amnesty International призвала официальный Баку "немедленно и безусловно" освободить политзаключенного
19:05, 9 Январь, 2019
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Баку "немедленно и безусловно" освободить блогера Мехмана Гусейнова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, в заявлении организации отмечается, что по новом обвинению блогеру грозит тюремное заключения до 7 лет.
Amnesty İnternational также обеспокоена серьезной угрозой здоровью Гусейнова из-за проводимой им голодовки.
Блогер вот уже 15 суток проводит голодовку в тюрьме, протестуя против сфальсифицированного обвинения в избиении надзирателя колонии.