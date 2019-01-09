Некоторые представители госаппарата США ведут себя как "первоклассные идиоты". Об этом на своей странице в Twitter написал в среду руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Некоторые представители руководства США делают вид, что они сумасшедшие. С этим я, конечно, не согласен. Они же первоклассные идиоты", - написал Хаменеи. Он также добавил, что "заявления американских чиновников противоречат логике",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Духовный лидер назвал "клоунадой" заявления американских чиновников. "Представители госаппарата США говорят, что Иран должен учиться соблюдению прав человека у Саудовской Аравии, - подчеркнул он. - Как еще можно назвать таких людей, кроме как клоунами? Ни их угрозы, ни их обещания, ни их подписи не заслуживают внимания и доверия".