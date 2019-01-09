Ученые считают, что физические упражнения помогают остановить болезнь Альцгеймера

Группа ученых из Бразилии и Канады объявила об открытии способа, позволяющего остановить развитие болезни Альцгеймера. Как сообщила во вторник газета Globo, специалисты пришли к выводу, что бороться с недугом помогают физические упражнения.

В рамках исследования представители Федерального университета Рио-де-Жанейро и Королевского университета в Кингстоне (провинция Онтарио, Канада) провели ряд опытов на грызунах. С помощью этих тестов ученые выяснили, что гормон иризин, который вырабатывается при физических нагрузках, не только помогает сжигать жир, но и оказывает благоприятное воздействие на мозг, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы пока не знаем, сколько времени нужно заниматься, чтобы достичь положительного эффекта, но физическая активность имеет огромное значение для мозговой деятельности и лечения заболеваний, связанных с ее нарушением, таких как Альцгеймер. Вид упражнений не важен. Главное заниматься постоянно, сделать это частью ежедневной рутины", - рассказала журналистам Фернанда ди Фелиси, одна из координаторов исследования.

По мнению ученых, открытие позволит разработать лекарства с содержанием иризина. Они помогут справиться с болезнью людям, которые по каким-либо причинам не могут позволить себе физических нагрузок.