Метель перекрыла дорогу в Ахпрадзор

Метель перекрыла дорогу в село Ахпрадзор в Гегаркунике. Об этом «Арменпресс» сообщил сельский староста Ахпрадзора Лаврендик Казарян. По его словам, метель и буран настолько сильны, что невозможно работать, и дорожные строители ожидают наготове, чтобы метель стихла, и они смогли расчищать дороги.

Кроме того, по причине метели перекрыт перевал Варденяц, труднопроходимы дороги в Геташене, Мадине, Варденисе.

Хосров Хлгатян