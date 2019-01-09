Метель перекрыла дорогу в Ахпрадзор
Метель перекрыла дорогу в село Ахпрадзор в Гегаркунике. Об этом «Арменпресс» сообщил сельский староста Ахпрадзора Лаврендик Казарян. По его словам, метель и буран настолько сильны, что невозможно работать, и дорожные строители ожидают наготове, чтобы метель стихла, и они смогли расчищать дороги.
Кроме того, по причине метели перекрыт перевал Варденяц, труднопроходимы дороги в Геташене, Мадине, Варденисе.Хосров Хлгатян
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