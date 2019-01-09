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«Арарат-Армения» возобновил тренировки в Аванской футбольной академии


Ереванский клуб «Арарат-Армения» вернулся из отпуска и возобновил тренировки в Аванской футбольной академии под руководством Вардана Минасяна. Как передает «Арменпресс», после тренировок в Ереване запланированы два заграничных сбора на Кипре.

В ходе зимней предсезонки с главной командой будут тренироваться также футболисты «Арарат-Армении-2» Давид Налбанданя, Альберт Хачумян и Нарек Алавердян.


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