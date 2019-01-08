Грипп убил еще одного человека в Грузии

Женщина в возрасте 35 лет скончалась в клинике "Гормеди" города Гори (регион Шида Картли), предположительно, в результате осложнений от вируса гриппа H1N1. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

У женщины был рак головного мозга, она перенесла несколько операций, сказал директор клиники Давид Казаишвили.

В настоящее время в той же клинике с осложнениями от "свиного гриппа" лежат двое мужчин. Они находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, лабораторные исследования показали, что в Грузии зафиксировано 158 случаев заболевания "свиным гриппом".

На сегодняшний день от последствий гриппа в Грузии скончались 11 человек.