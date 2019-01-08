Уволенный из Marvel Comics американский режиссер Джеймс Ганн напишет для конкурентов, DC Comics, сценарий сиквела "Отряд самоубийц". Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление главы Marvel Studios и американского продюсера Кевина Файги.

По его словам, Ганн будет писать сценарий продолжения "Отряда самоубийц". Файги отметил, что он с нетерпением хочет узнать, каким получится проект.

"Я не вижу соперничества, я вижу, что делаются классные вещи", - добавил продюсер, отметив, что сам Ганн известен тем, что "делает классные вещи".

Файги признался также, что посмотрел новый фильм DC "Аквамен", и он "действительно, действительно понравился".

Ранее сообщалось, что Walt Disney Studios разорвала отношения с Ганном из-за серии оскорбительных сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией. Увольнение Ганна вызвало критику среди актеров и поклонников фильма.