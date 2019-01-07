Посол Армен Папикян вручил копии верительных грамот главе МИД Австрии

4 января новоназначенный Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Австрии Армен Папикян вручил копии верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Австрии Энно Дрофенику (Enno Drofenik).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в ходе беседы, последовавшей после церемонии вручения грамот, Энно Дрофеник поздравил посла РА с назначением и пожелал ему плодотворной работы.

Собеседники обменялись мнениями вокруг работы, проводимой в целях дальнейшего расширения армяно-австрийских отношений, отметив важность развития отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе и взаимные визиты.

Посол Папикян выразил уверенность в том, что раскрытие имеющегося у сторон потенциала в вопросах, представляющих взаимный интерес, — прекрасная возможность для стимулирования сотрудничества наших стран в самых разных областях. В этом контексте Папикян высоко оценил последовательную поддержку правительства Австрии в реализации программ развития Армении.