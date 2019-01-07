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Посол Армен Папикян вручил копии верительных грамот главе МИД Австрии


4  января новоназначенный  Чрезвычайный  и полномочный посол Армении в Австрии Армен Папикян вручил копии верительных грамот главе  внешнеполитического ведомства  Австрии Энно Дрофенику  (Enno Drofenik).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, в  ходе  беседы, последовавшей  после  церемонии вручения грамот,   Энно Дрофеник поздравил посла  РА  с  назначением и пожелал ему  плодотворной работы. 

Собеседники обменялись мнениями вокруг работы, проводимой  в  целях дальнейшего расширения армяно-австрийских отношений, отметив  важность развития  отношений  в  двустороннем и многостороннем форматах, в  том числе  и взаимные визиты.

Посол Папикян выразил уверенность  в  том, что раскрытие  имеющегося у  сторон потенциала в  вопросах, представляющих взаимный  интерес, — прекрасная возможность для стимулирования сотрудничества наших стран в самых разных областях. В этом контексте  Папикян высоко оценил последовательную поддержку правительства  Австрии в реализации программ развития  Армении.




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