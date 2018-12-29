Число погибших при сходе лавины в Хабаровском крае возросло до двух. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил представитель регионального главка МЧС РФ.

Один из тех, кого спасли из-под лавины в Николаевском районе, скончался в больнице.

Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины, две из которых накрыли людей, а третья заблокировала дорогу.

По уточненным данным, под завалами оказались десять человек. Девять человек нашли, среди них был один погибший.

Сейчас, по данным МЧС, на месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место схода лавины пробиться не может, поскольку глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как сейчас в Николаевском районе бушует циклон.

СК возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности". В районе ввели режим ЧС.

По данным администрации района, лавины сошли из-за накопившегося мокрого снега.