В Москве состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян в рамках рабочего визита в РФ встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы повестки дня, касающиеся сотрудничества между Арменией и Россией в двустороннем и многостороннем форматах.

Приветствуя Никола Пашиняна, президент РФ Владимир Путин отметил:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Уважаемые друзья!

Мы очень рады Вас видеть в Москве. Это первый Ваш приезд к нам после убедительной победы на выборах, Вашей победы, Ваших сторонников. Хочу пожелать Вам успехов, удачи в реализации всех планов, которые Вы ставили перед собой, перед Вашей командой на благо Армении и армянского народа.

Наши отношения характеризовать не нужно. Это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием. Достаточно сказать, что мы уверенно удерживаем первое место в экономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами. 25,5 процента на долю России приходится. Свыше двух тысяч предприятий работает, 2,2 тысячи предприятий. Растет товарооборот, в прошлом году он вырос почти на 30 процентов – 29,7 процента, по-моему. В этом году за десять месяцев текущего года прибавил еще почти 18 процентов – 17,5 процента.

Думаю, что динамика хорошая. Нужно ее сохранять. Мы готовы это делать со своей стороны. Будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся, и не только в этой сфере, но и в других направлениях. Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, наше сотрудничество по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза.

В общем, у нас очень богатая, насыщенная повестка дня. Мы рады Вас видеть. Добро пожаловать”.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян в своей речи отметил:

“Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович! Спасибо за приглашение.

Я тоже очень рад Вас видеть, видеть наших коллег. Правда, я уже сбился со счета, которая наша встреча. Но подсказали мне в аэропорту ребята из протокола, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров, а точнее, я в тройке лидеров. Я уверен, я думаю, что это подчеркивает контекст наших особых стратегических отношений. Я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится. И надеюсь, что еще будет развиваться. Конечно же, мы тоже в следующем году ждем Вас с официальным визитом в Армению. И это будет для нас очень приятно.

Конечно, наши политические и экономические отношения растут. Очень приятно видеть, что растет интерес российских туристов, в частности, к Армении. В российских СМИ была публикация, что в новогоднем сезоне Армения – самое популярное направление российских туристов, и в сравнении с прошлым годом поток туристов вырастет на 70 процентов. Это значит, как минимум, что люди не только заинтересованы, но и в Армении российских туристов очень хорошо принимают, и они себя очень хорошо чувствуют. Это подчеркивает глубину наших отношений: это не только политические, экономические, но и человеческие отношения, культурные отношения. Я уверен, что все эти отношения будут развиваться.

Недавно в Армении прошли досрочные парламентские выборы, и я очень рад что эти выборы прошли в соответствии с законом, они были свободные. Я очень рад, что это констатировали международные наблюдатели, в том числе наблюдатели из Российской Федерации – довольно-таки много наблюдателей участвовало в выборах.

Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что вновь избранный парламент будет развивать еще и наши парламентские отношения. Мы позитивно настроены на наши дальнейшие экономические отношения.

Мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, и мы очень серьезно относимся к нашему председательству в Евразийском экономическом союзе. Уверен, что в итоге нашего председательства у нас будет еще более эффективная интеграция в рамках Евразийского экономического союза.

Уверен, что у нас довольно большая повестка для сегодняшних обсуждений, и мы настроены позитивно. Уверен, что у нас будут позитивные итоги”.