Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых переоцененных актеров в Голливуде, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первое место в списке досталось Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме "Темная башня" создатели картины получили только доллар и один цент.

За ним следуют Кристиан Бейл (его гонорар в фильме "Власть" окупился только на 50 центов с каждого доллара) и Мэтт Деймон (каждый доллар за его роль в "Дэдпуле-2" принес создателям три доллара и семь центов).

Самыми "окупаемыми" актерами стали звезды "Мстителей" Джереми Реннер и Марк Руффало (за каждый заплаченный им доллар продюсеры получили 82 доллара и 70 центов и 80 долларов и 20 центов соответственно).