NYT рассказала, сколько сохраняются последствия приема антибиотиков

Последствия приема антибиотиков на микробиом - кишечную флору - могут сохраняться на протяжении полугода. Как сообщила в среду газета The New York Times (NYT), к такому выводу пришли исследователи из Станфордского университета.

Они проанализировали генетические образцы, взятые у 900 тыс. мужчин и женщин, которые принимали антибиотик ципрофлоксацин - широко применяемый в медицинской практике антибактериальный препарат. В результате выяснилось, что микробиом - от 10 до 100 трлн бактерий и других микроорганизов - восстанавливается в основном через четыре недели после приема антибиотика, однако в некоторых случаях последствия были долгосрочными: отдельные виды бактерий не развивались в кишечнике на протяжении полугода, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как напомнила NYT, согласно проведенным в 2016 году исследованиям, у детей при приеме антибиотиков может изменяться состав кишечной флоры, и в отдельных случаях может быть ослаблена иммунная система, а также усилится предрасположенность к развитию астмы и ожирения.