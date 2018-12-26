Анна Акопян посетила онкобольных детей

26 декабря супруга и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна, председатель Совета попечителей благотворительного фонда City of smile Анна Акопян в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна, исполнительного директора благотворительного фонда City of smile Эстер Демирчян посетила больничный комплекс «Мурацан» и Гематологический центр им. профессора Р.О.Ёляна.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги и.о. премьер-министра, в сопровождении гематолога, детского онколога Геворка Туманяна и врио директора Гематологического центра им. профессора Р.О. Ёляна Самвела Даниеляна Анна Акопян посетила тех бенефициаров фонда, которые в настоящее время проходят курс лечения в названных двух медучреждениях и потому не имели возможности участвовать в новогодних мероприятиях, организованных по инициативе супруги Никола Пашиняна.

Госпожа Акопян поздравила детей с наступающим Новым годом и Святым Рождеством Христовым и обрадовала их подарками.