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Анна Акопян посетила онкобольных детей


26 декабря супруга и.о. премьер-министра РА  Никола Пашиняна, председатель Совета  попечителей  благотворительного фонда City of smile  Анна Акопян в  сопровождении ректора  ЕГМУ Армена  Мурадяна, исполнительного директора благотворительного фонда City of smile Эстер Демирчян посетила  больничный  комплекс «Мурацан» и Гематологический  центр им. профессора Р.О.Ёляна.

Как  сообщили Арменпресс в  офисе супруги и.о. премьер-министра,  в сопровождении гематолога, детского  онколога Геворка Туманяна и врио директора Гематологического  центра им. профессора Р.О. Ёляна Самвела Даниеляна  Анна   Акопян посетила  тех бенефициаров фонда, которые в  настоящее время проходят курс  лечения  в  названных двух медучреждениях и потому  не  имели возможности участвовать в  новогодних мероприятиях, организованных по инициативе супруги Никола Пашиняна.

Госпожа  Акопян поздравила детей  с наступающим  Новым годом  и Святым Рождеством Христовым и обрадовала их подарками.




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