Армянские бойцы видели, как азербайджанские военнослужащие тащили упавшего товарища — МО Арцаха

26 декабря, в районе 16:00 часов, на одном из опорных пунктов ВС Азербайджана, дислоцированном в напротив населенного пункта Баш-Карвенд, бойцы одного их подразделений Армии обороны зафиксировали громкие голоса (вероятнее всего – ссору), а затем выстрелы, а потом увидели, как азербайджанские военнослужащие тащили тело упавшего товарища.

Как сообщили Арменпресс в МО Арцаха, подобные инциденты наблюдаются довольно часто, они неизменно фиксируются и протоколируются армянской стороной. Это яркое свидетельство тому, что дисциплина и межличностные отношения в ВС Азербайджана продолжают оставаться в неутешительном состоянии.

В результате упомянутого инцидента азербайджанская сторона, вероятно, понесет потери, о которых она предпочитает молчать - по своей традиции. Не исключено также, что азербайджанская элита, с присущими ей акцентами, попытается приписать свои потери армянской стороне.