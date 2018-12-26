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Армянские бойцы видели, как азербайджанские военнослужащие тащили упавшего товарища — МО Арцаха


26 декабря, в  районе 16:00  часов, на одном из опорных пунктов ВС Азербайджана, дислоцированном в  напротив  населенного пункта  Баш-Карвенд,  бойцы одного их подразделений  Армии обороны  зафиксировали громкие  голоса (вероятнее всего – ссору), а  затем выстрелы, а  потом увидели, как  азербайджанские  военнослужащие  тащили  тело упавшего товарища.

Как  сообщили Арменпресс в МО Арцаха, подобные инциденты  наблюдаются  довольно часто, они неизменно фиксируются и протоколируются армянской  стороной. Это яркое  свидетельство тому, что дисциплина  и межличностные отношения в ВС Азербайджана продолжают оставаться в неутешительном состоянии. 

В результате упомянутого инцидента азербайджанская сторона, вероятно, понесет потери, о которых она предпочитает молчать - по своей традиции. Не исключено также, что азербайджанская элита, с присущими ей  акцентами,  попытается приписать свои  потери армянской стороне.

 

 




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