Экс-главе следственной группы по делу 1 марта предъявлено 2 новых обвинения

Специальная следственная служба дополнила обвинение экс-главы следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

По ее словам, помимо обвинения в фальсификации важных доказательств, Ваагн Арутюнян обвиняется также в злоупотреблении должностных полномочий с тяжелыми последствиями по неосторожности и превышении должностных полномочий с применением силы – по признакам ч.2 ст.308 и ч.2 ст.309 УК РА.

«Сегодняшнее решение Генпрокуратуры может быть также обусловлено тем, что сегодня следователь ССС принял решение о дополнении обвинения Ваагна Арутюняна, о чем проинформирован также контролирующий следователь», - сказала она.

Апелляционный суд обжаловал решение суда первой инстанции в отношении Ваагна Арутюняна и освободил его из заключения.

На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, выяснилось, что Ваагн Арутюнян, в 2007-2011гг. занимая пост старшего следователя по особо важным делам ССС, в ходе предварительного следствия по уголовному делу по особо тяжкому преступлению, организовал в сговоре с отдельными следователями следственной группы и полицейскими, в том числе и при содействии эксперта А.Г., фальсификацию доказательств.

За организацию фальсификации доказательств он привлечен как обвиняемый по п.1 ч.3 ст.38-349УК Армении.

Ваагн Арутюнян был объявлен в розыск. Следователь ССС представил ходатайство об избрании в отношении него ареста как меры пресечения.