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Экс-главе следственной группы по делу 1 марта предъявлено 2 новых обвинения


Специальная следственная служба дополнила  обвинение экс-главы  следственной  группы по делу  1 марта Ваагна Арутюняна.

Об этом в  беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

По ее  словам, помимо обвинения  в фальсификации важных доказательств, Ваагн Арутюнян обвиняется также в злоупотреблении должностных полномочий с тяжелыми последствиями по неосторожности и превышении должностных полномочий  с  применением силы – по признакам ч.2 ст.308 и ч.2 ст.309 УК РА.  

«Сегодняшнее решение  Генпрокуратуры  может быть также обусловлено тем, что сегодня следователь ССС принял решение о дополнении обвинения  Ваагна  Арутюняна, о чем проинформирован также  контролирующий  следователь», - сказала она.

Апелляционный  суд обжаловал решение  суда первой  инстанции в  отношении Ваагна  Арутюняна и освободил его из заключения.

На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, выяснилось, что  Ваагн   Арутюнян, в 2007-2011гг. занимая пост старшего следователя  по особо важным делам ССС, в  ходе  предварительного следствия  по уголовному делу по особо  тяжкому  преступлению, организовал в сговоре с отдельными следователями следственной  группы  и полицейскими, в  том числе и при содействии эксперта А.Г., фальсификацию  доказательств.   

За организацию  фальсификации  доказательств  он привлечен как обвиняемый  по п.1 ч.3 ст.38-349УК Армении.

Ваагн   Арутюнян был объявлен в  розыск. Следователь ССС представил ходатайство об избрании в  отношении него ареста как  меры  пресечения.

 

 

 

 




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