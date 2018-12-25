Роухани рассказал, почему санкции США так сильно влияют на Иран

Санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти, заявил президент Ирана Хасан Роухани, представляя в парламенте проект бюджета на следующий год, который начинается в Иране 21 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если бы в стране более активную роль играл частный сектор, и ведение дел в основном ложилось на плечи частного сектора, на сегодняшний день влияние санкций на страну было бы значительно меньшим. Если бы бремя бюджета не было возложено на нефть, однозначно эффект санкций был бы меньше", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Роухани отметил, что одним из факторов, помимо санкций США, оказывающих воздействие на ситуацию в стране, является её старая экономическая система. Он отметил, что верно отстроенная экономическая структура страны позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов. Иран входит в число крупнейших стран мира, добывающих и экспортирующих нефть.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.