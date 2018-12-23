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Президент поздравил Национального героя Армении Ованеса  Чекиджяна  с  юбилеем


Президент Армении Армен Саркисян 23 декабря направил поздравительное  послание по случаю 90-летия  Национального героя Армении Ованеса  Чекиджяна, пожелав  ему  крепкого здоровья, долголетия  и неиссякаемой творческой  энергии. 

«Армянская песня  и музыка, как  единое  выражение  души и духовности, благодаря  Вашему таланту стали международной  визитной  карточкой, с которой с гордостью можем предстать миру и  представить нашу страну и наш народ.

Вы – своеобразное  воплощение  дирижерского и хорового искусства, живое отражение Государственного камерного хора  Армении, Вы - человек, непрестанные творческие  искания и неиссякаемая энергия  которого стали гарантией  нашего культурного существования.

Слава армянского хорового искусства, с нестираемой  печатью Вашей  исполнительской  индивидуальности, в  полный  голос звучит по всему  миру», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, говорится  в  послании президента  Армении.




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