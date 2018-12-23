Президент поздравил Национального героя Армении Ованеса  Чекиджяна  с  юбилеем

Президент Армении Армен Саркисян 23 декабря направил поздравительное послание по случаю 90-летия Национального героя Армении Ованеса Чекиджяна, пожелав ему крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой творческой энергии.

«Армянская песня и музыка, как единое выражение души и духовности, благодаря Вашему таланту стали международной визитной карточкой, с которой с гордостью можем предстать миру и представить нашу страну и наш народ.

Вы – своеобразное воплощение дирижерского и хорового искусства, живое отражение Государственного камерного хора Армении, Вы - человек, непрестанные творческие искания и неиссякаемая энергия которого стали гарантией нашего культурного существования.

Слава армянского хорового искусства, с нестираемой печатью Вашей исполнительской индивидуальности, в полный голос звучит по всему миру», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, говорится в послании президента Армении.