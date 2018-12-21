Ереванский колледж эстрадной и джазовой музыки пополнился новыми инструментами, в том числе, ударными, клавишными и др., что позволит студентам проводить в зале колледжа более качественные концерты. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор колледжа Тигран Давтян.

По его словам, эти инструменты стали прекрасным новогодним подарком для коллектива и студентов колледжа.

«Это полный набор инструментов для джазового оркестра. Недавно мы приобрели новые световые установки, которые установлены в зале колледжа. В будущем году мы планируем купить новый рояль»,- сказал он и добавил, что в колледже к Новому году пройдут интересные концерты.