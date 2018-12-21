Сохранение СВПД является задачей мирового сообщества, заявили в МИД Ирана

Сохранение сделки по иранской ядерной программе является задачей мирового сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"К сожалению, из-за одностороннего и незаконного выхода США, противоречащего решениям СБ ООН, СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ред.) попал в кризисное положение. Прежде всего, СВПД - соглашение по безопасности, его сохранение является обязанностью мирового сообщества", - сообщил он на встрече с российским коллегой Сергеем Рябковым в Москве.

Замглавы МИД Ирана отметил, что мир страдает от ошибочной политики США и некоторых союзников Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Между тем в Европе выступают за сохранение ядерной сделки.