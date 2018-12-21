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Мы должны сделать выводы о развитиях в среде безопасности: состоялось очередное заседание Совбеза Армении под руководством Никола Пашиняна


Состоялось очередное заседание Совбеза Армении под руководством и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на котором обсуждался широкий круг вопросов, касающихся безопасности нашей страны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации правительства Армении.

«Мы должны сделать выводы о развитиях в среде безопасности, а также принять решения о дальнейших развитиях, стратегии, тактике в вопросах безопасности»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам,надо разработать конкретную дорожную карту осуществления этих решений и наметить четкую программу действий.


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