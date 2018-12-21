Палата представителей США согласилась выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой

Палата представителей Конгресса США приняла в четверг проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 8 февраля 2019 года, включив туда расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В поддержку резолюции высказались 217 конгрессменов, 185 - выступили против. Теперь законопроект поступает на рассмотрение Сената Конгресса США, который ранее также принял аналогичную резолюцию, но без включения туда расходов на стену. Ожидается, что Сенат приступит к обсуждению законопроекта в пятницу после полудня по местному времени (вечер мск).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан сообщили, что Трамп не будет подписывать проект резолюции, если в нем не будет предусмотрено выделение средств на строительство стены.