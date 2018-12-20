Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

В ближайшую неделю Никол Пашинян посетит Россию — Путин


И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в  ближайшую неделю посетит Российскую Федерацию.

Как  передает Арменпресс,  об этом сказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Тем не  менее, он не уточнил, о каких сроках идет речь.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации