В ближайшую неделю Никол Пашинян посетит Россию — Путин

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ближайшую неделю посетит Российскую Федерацию.

Как передает Арменпресс, об этом сказал Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Тем не менее, он не уточнил, о каких сроках идет речь.