КГД призывает занимающихся деятельностью платных парковок уплатить лицензионные пошлины: незаконные предприниматели будут подвергнуты ответственности

КГД призывает занимающихся деятельностью платных парковок уплатить лицензионные пошлины: в противном случае к нарушителям будет применены меры в соответствии со ст. 407 Налогового кодекса Армении. Как передает «Арменпресс», в заявлении КГД Армении сказано:

«В отдельных случаях за парковку на территориях, принадлежащих по праву собственности или арендуемых предпринимателями, находящихся возле объектов общепита или торговли, взимается плата, причем, без регистрации паркующихся автомобилей. Учитывая то обстоятельство, что данный вид деятельности – согласно ст. 276-й Налогового кодекса Армении, является подлежащим лицензированию и соответствующему налогообложению, предлагаем учесть, расчитать, получить лицензию и уплатить лицензионную пошлину – в установленном законом порядке, чтобы избежать ответственности.