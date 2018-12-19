СМИ: ВВС аравийской коалиции нанесли удары по авиабазе в Сане

Боевая авиация аравийской коалиции нанесла в среду серию ударов по авиабазе "Ад-Дайлами", расположенной вблизи международного аэропорта на северной окраине йеменской столицы. Об этом передает новостной портал Аl-Мasdar Online со ссылкой на очевидцев.

По их словам, во время налета в районе аэродрома прогремели по меньшей мере два мощных взрыва, а в небо поднялись клубы дыма. О пострадавших информации пока не поступало.

Как передает издание News Yemen, целью бомбардировок были находящиеся на базе ангары и казармы. Кроме того, военный источник сообщил порталу, что ударам также подверглась "новая иранская помощь", контрабандой доставленная в удерживаемую мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) Сану для атак на неподконтрольные ему территории в Йемене,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем, в самой коалиции заявили, что в результате рейда ВВС в международном аэропорту Саны были уничтожены беспилотник и стартовая платформа. В альянсе также указали, что летальный аппарат в момент налета готовился к запуску для осуществления "террористической атаки", а удар был нанесен в качестве превентивной меры и в "рамках международного гуманитарного права".