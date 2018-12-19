Джордж Лукас стал богатейшей знаменитостью США по версии Forbes

Режиссер и создатель киносаги "Звездные войны" Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью 2018 года по версии журнала Forbes. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, список опубликован на сайте издания.

Состояние 74-летнего Лукаса Forbes оценил в $5,4 млрд. На второй строчке рейтинга расположился режиссер Стивен Спилберг, капитал которого достигает $3,7 млрд. На третье место попала телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд). Далее следует экс-баскетболист Майкл Джордан ($1,7 млрд).

Пятую строчку списка разделили фотомодель, звезда реалити-шоу и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и рэппер Джей-Зи, состояние которых по отдельности достигает $900 млн. За ними следует иллюзионист Дэвид Копперфильд ($875 млн).

Восьмая позиция принадлежит рэпперу Дидди ($825 млн). Замыкают рейтинг гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон. Капитал каждого из них оценивается в $800 млн.

Общая сумма состояния 10 участников рейтинга 2018 года составляет $18,7 млрд, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Как отмечает Forbes, в список богатейших американских знаменитостей могут попасть "граждане США, которые разбогатели благодаря своей славе, а не стали знаменитыми из-за своего богатства".