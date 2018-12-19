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Европейские индексы - 18-12-18


МОСКВА, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.29% и составил 10740.89 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.95% и составил 4754.08 пункта, британский FTSE снизился на 1.06% и составил 6701.59 пункта, а российский RTSI снизился на 0.66% и составил 1106.05 пункта.




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