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Роддом Гюмри уверяет, что у них не было 85-летней роженицы


Роддом Гюмри уверяет, что у них не было 85-летней роженицы.

17-го декабря некоторые СМИ опубликовали известие, будто «В Гюмри неожиданно родила 85-летняя женщина. Ребенка чудом удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает». Это сообщение не соответствует действительности. Об этом «Арменпресс»  сообщила ВРИО начальника управления здравоохранения и соцзащиты областной администрации Ширака Асмик Петросян. По ее словам, подобного случая в роддоме Гюмри не было.

Арменуи Мхоян


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