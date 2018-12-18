Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек

Министерство экологии и природных ресурсов Украины констатирует значительный рост численности посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - она превысила 63 тысячи человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Такие данные привел глава Минприроды Украины Остап Семерак. Между тем в 2017 году посетивших зону было более 49 тысяч человек, в 2016 - более 36 тысяч человек, а в 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч граждан.

Президент Украины Петр Порошенко на днях заявил, что Чернобыльская зона в последние годы преобразуется в место внедрения новейших технологий и инноваций.