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Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек


Министерство экологии и природных ресурсов Украины констатирует значительный рост численности посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - она превысила 63 тысячи человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Такие данные привел глава Минприроды Украины Остап Семерак. Между тем в 2017 году посетивших зону было более 49 тысяч человек, в 2016 - более 36 тысяч человек, а в 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч граждан.

Президент Украины Петр Порошенко на днях заявил, что Чернобыльская зона в последние годы преобразуется в место внедрения новейших технологий и инноваций.

 

 




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