Найден самый далекий объект Солнечной системы

Группа американских астрономов открыла новую карликовую планету в Солнечной системе. Об этом сообщает Phys.org.

На сегодняшний день она является самым далеким объектом в нашей системе.

Ученые, обнаружившие карликовую планету 2018 VG18, дали ей название "Farout" (от англ. far — "далеко").

Планета находится на расстоянии около 120 астрономических единиц от Солнца, что составляет примерно 18 миллиардов километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По оценкам ученых, ее диаметр — около 500 километров.

Ранее "рекордсменом" считался транснептуновый объект V774104, в момент открытия находившийся на расстоянии около 103 а. е. от Солнца. Для сравнения: расстояние Плутона от Солнца — 34 а. е.

Астрономы открыли 2018 VG18, пытаясь найти загадочную "планету икс" на окраинах Солнечной системы.