Европейские индексы - 17-12-18
МОСКВА, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.86% и составил 10772.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.11% и составил 4799.87 пункта, британский FTSE снизился на 1.05% и составил 6773.24 пункта, а российский RTSI снизился на 0.27% и составил 1113.44 пункта.
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- 09:00 Американские индексы снизились - 17-12-18
- 08:59 Цены на цветные металлы - 17-12-18
- 08:58 Цены на драгоценные металлы - 17-12-18
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