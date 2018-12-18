Европейские индексы - 17-12-18

МОСКВА, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.86% и составил 10772.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.11% и составил 4799.87 пункта, британский FTSE снизился на 1.05% и составил 6773.24 пункта, а российский RTSI снизился на 0.27% и составил 1113.44 пункта.