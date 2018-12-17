Азиатские индексы - 17-12-18
ТОКИО, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.62% и составил 21506.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1594.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.16% и составил 2597.97 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 26087.98 пункта.
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