Азиатские индексы - 17-12-18

ТОКИО, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.62% и составил 21506.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1594.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.16% и составил 2597.97 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 26087.98 пункта.