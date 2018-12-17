СМИ: во Франции начато предварительное расследование теракта в Страсбурге

Парижская прокуратура инициировала в понедельник предварительное расследование теракта в Страсбурге. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал BFM. Согласно его данным, сбор сведений ведется сразу по нескольким подозрениям в нарушении законов.

Речь идет об убийстве и попытки убийств с террористической целью, попыткам убийств с террористической целью представителей власти, угрозе убийства с террористической целью, создании террористической преступной группировки, приобретении, хранении и передачи другим лицам оружия двух наиболее опасных категорий.

Согласно сведениям агентства Agence France-Presse, в понедельник судьей Парижского суда может быть предъявлено обвинение 38-летнему знакомому террориста Шерифа Шекатта. Он подозревается в том, что сыграл определенную роль в снабжении террориста оружием - тот был вооружен револьвером.

Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт открыл стрельбу в Страсбурге на улицах рядом с городской рождественской ярмаркой. В результате 5 человек погибли и 11 получили ранения. Шекатт был ликвидирован в четверг 13 декабря в ходе спецоперации полиции и военных патрулей.

Мэр города Страсбурга назвал нападение терактом. По данным телеканала BFM, нападавший был боевиком террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Французской полицией в минувшие вторник и четверг в Страсбурге был задержаны семь человек - отец и мать террориста, два его брата и трое его близких друзей. Кроме того человека, которому теперь могут быть предъявлены обвинения, все остальные были отпущены в субботу и воскресенье.