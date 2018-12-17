В Австралии скалу Свадебный торт оградят забором от любителей селфи

Необычную скалу из песчаника, названую Свадебный торт за почти идеальную прямоугольную форму, оградят забором. Это сделано для того, чтоб ограничить доступ любителям селфи, которые рискуют своими жизнями, подходя близко к краю. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

У скалы сейчас установлен полутораметровый забор, который власти решили заменить новым, более прочным. Эта мера является вынужденной в условиях угрозы обрушения породы, вызванной эрозией, а также из-за неосмотрительного поведения любителей селфи.

"Мы установим забор, подняться на который будет сложнее, чем на существующий", - заявил представитель национального парка, на территории которого находится скала.

Также власти приняли решение ввести штраф за проникновение на скалу в размере 3300 австралийских долларов.