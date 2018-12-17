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Сборная Армении вновь потерпела поражение на юношеском чемпионате стран Восточной Европы


Сборная Армении потерпела четвертое поражение подряд на проходящем в Ереване отборочном турнире юношеского чемпионата стран Восточной Европы (среди спортсменов до 15 лет) по волейболу и завершила выступление.

Как передает «Арменпресс», в четвертом матче армянские волейболисты проиграли команде Литвы со счетом 1:3. В предыдущих трех играх сборная Армении уступила Латвии (0:3), России (0:3) и Беларуси (0:3).

Напомним, что во вторую подгруппу входят сборные Украины, Эстонии, Грузии и Польши. 17-го декабря состоятся матчи последнего игрового дня группового этапа.


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