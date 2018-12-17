Французские власти прислушаются к требованию движения «желтых жилетов» о проведении референдумов гражданской инициативы, на которых должны рассматриваться вопросы государственной важности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом рассказал премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью газете Echos.

«Не вижу причин, почему мы должны выступать против этого принципа. Референдум может быть хорошим инструментом в демократии», — подчеркнул он. Премьер-министр заявил, что такие «дебаты» будут организованы по всей Франции.

По его словам, французское правительство недостаточно слушало своих граждан. Теперь оно убеждено, что французы хотят трансформации страны и ее восстановления при их участии.

«Желтые жилеты» продвигают инициативу R.I.C. о референдуме гражданской инициативы. При помощи такого инструмента, похожего на референдумы в Швейцарии, французы моли бы напрямую голосовать по поправкам к законам и вопросам государственной важности.

В настоящий момент для вынесения вопросов на референдум требуется поддержка пятой части всех депутатов Нацсобрания и 10 процентов избирателей, однако такого прецедента во Франции еще не было. Протестующие предлагают снизить порог до 700 тысяч подписей.