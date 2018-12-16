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В  новоизбранном парламенте  у  блока «Мой шаг» будет 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у  партии «Просвещенная Армения» - 18


В результате  состоявшихся 9 декабря  внеочередных парламентских выборов, в  Национальном собрании Армении у  блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у  партии «Просвещенная Армения» - 18.

4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному  представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств.

Соответствующее решение утверждено на  заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом от блока «Мой шаг» по 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - по 13 депутатов, от  партии «Просвещенная Армения» - по 9 депутатов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта ЦИК РА, ЦИК принял и другое решение относительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе  подготовки и голосования  на внеочередных выборах  национального собрания  Армении, состоявшихся 9 декабря 2018г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые  могли бы повлиять на итоги выборов».

   




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