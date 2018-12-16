В  новоизбранном парламенте  у  блока «Мой шаг» будет 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у  партии «Просвещенная Армения» - 18

В результате состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, в Национальном собрании Армении у блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Просвещенная Армения» - 18.

4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств.

Соответствующее решение утверждено на заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом от блока «Мой шаг» по 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - по 13 депутатов, от партии «Просвещенная Армения» - по 9 депутатов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта ЦИК РА, ЦИК принял и другое решение относительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе подготовки и голосования на внеочередных выборах национального собрания Армении, состоявшихся 9 декабря 2018г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые могли бы повлиять на итоги выборов».