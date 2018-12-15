Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

Анатолий Писковец — новый главный тренер «Локомотива»


Анатолий  Писковец— новый  главный  тренер  ереванского «Локомотива».

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  клуба.

70-летний украинский специалист начал тренерскую карьеру в 1980г. Тренировал киевский  ЦСКА, дзержинские «Химки», «Аль-Ахли» (ОАЭ) и др. 

В 1994г. тренировал в Киеве  женскую команду «Алина».

В 2005г. работал главным тренером  Грузии.

В  «Локомотиве» ему  будут помогать Тигран Гспеян и украинский  тренер вратарей  Владимир Гаврилов.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации