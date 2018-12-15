Анатолий Писковец — новый главный тренер «Локомотива»

Анатолий Писковец— новый главный тренер ереванского «Локомотива».

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе клуба.

70-летний украинский специалист начал тренерскую карьеру в 1980г. Тренировал киевский ЦСКА, дзержинские «Химки», «Аль-Ахли» (ОАЭ) и др.

В 1994г. тренировал в Киеве женскую команду «Алина».

В 2005г. работал главным тренером Грузии.

В «Локомотиве» ему будут помогать Тигран Гспеян и украинский тренер вратарей Владимир Гаврилов.